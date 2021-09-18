HAT تلقي القبض على 27 مرتزقاً في ريف الحسكة

نتائج عملية المداهمة التي تمت بالتنسيق والدعم الجوي مع قبل التحالف الدولي، نشرتها قوى الأمن الداخلي، عبر بيان على موقعها الرسمي، مؤكدةً أنه تم القبض على 27 مرتزقاً في قريتي عابد وفلاحة، في ريف الحسكة، كانوا قد نفذوا هجمات تفجير واغتيالات، طالت مدنيين وعسكريين. وسهّلوا تحركات خلايا نائمة، من وإلى مناطق شمال وشرق سورية، ونشاطهم داخلها.

كما أوضح البيان، أن القوات الخاصة HAT أجرت عدة عمليات تقصٍّ ومراقبة قبل تنفيذ العملية. وأضاف: "ضُبِطَ بحوزتهم أسلحة ومعدات تقنية، كانوا يستعملونها في تنفيذ الأعمال الإرهابية، وعمليات الاستهداف، وزراعة الألغام، والاغتيالات التي يتم من خلالها استهداف مناطقنا، وزعزعة الأمن وسلامة أهلنا، وبثّ الفتنة في مجتمعاتنا، ونشر الرعب والذعر في قلوب الأهالي".

وشدد البيان في نهايته، على عزم قوى الأمن الداخلي، بكل تشكيلاتها، على ملاحقة فلول مرتزقة داعش وخلاياهم، الذين يعملون على بثّ الفتنة والذعر بين الأهالي لخدمة أسيادهم وداعميهم.

(مـ)

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