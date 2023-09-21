نشر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، خبراً، أعلن فيه إلقاء القبض على 3 أشخاص في دير الزور لهم ارتباطات مع جهات خارجية.

وجاء في الخبر المنشور :

"تمكنت قواتنا الخاصة H.A.T من اعتقال ثلاثة أشخاص مرتبطين بجهات خارجية عملت على ضرب الأمن والاستقرار شمال دير الزور فجر اليوم الخميس 21 أيلول/سبتمبر.

ضمن سلسلة العمليات الأمنية الناجحة لقواتنا والضربات المباغتة للتنظيمات الإرهابية وتطهير مناطقنا من خلاياها وبعد عمليات رصد ومتابعة من قبل جهاز الأمن العام المختص، تمكنت قواتنا من مداهمة منازل ثلاثة أشخاص مرتبطين بالجهات الخارجية التي عملت على إثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار في دير الزور وإلقاء القبض عليهم ومصادرة الأسلحة والذخائر التالية :

_بندقية أر بي كي

_مسدس عدد 2

_قنبلة يدوية عدد2

_بندقية كلاشنكوف عدد 3

_مخازن عدد 15

_طلقات عدد 387

_عملة داعش عدد 2

_رخصة سلاح

_جعب عدد 2

_ هواتف محمولة عدد 5".

(سـ)