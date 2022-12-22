HAT  تلقي القبض على أفراد خلية تابعة لداعش في الطبقة

ووفق ما نشره المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، فإنه " بعد عمليات رصد و متابعة قام بها جهاز الأمن العام لتحركات مشبوهة لعدد من الأشخاص بريف الطبقة، و التأكد من انتمائهم لخلية تحاول ضرب الاستقرار في المنطقة، حيث تمكنت القوات الخاصة H A T و بعملية نوعية اليوم الخميس 22 كانون الأول /ديسمبر من إلقاء القبض على كافة أفراد الخلية".

المركز الإعلامي أكد أن الخلية كانت تتألف من 7 أفراد وكانت تنشط في بلدة السويدية بريف الطبقة الشمالي.

قوى الأمن الداخلي وخلال الخبر أكدت إنها ستواصل ملاحقة فلول داعش التي تحاول الاستفادة من هجمات الاحتلال التركي وضرب الأمن والاستقرار في المنطقة.

(سـ)

ANHA