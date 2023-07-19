هاشتاغ للاعتراف بالإدارة الذاتية يتواصل وسط مشاركة واسعة

أطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حملة هاشتاغ، للمطالبة بالاعتراف بالإدارة، ولاقت الحملة صدىً واسعاً على منصات التواصل الافتراضي، بدأت منذ الساعة الـ 8 مساء أمس الثلاثاء.

وتأتي الحملة التي أطلقتها الإدارة الذاتية بالتزامن مع الذكرى الـ 11 لانطلاق ثورة 19 تموز، وحملت عنوان #Status4NorthAndEastSyria.

وشارك في حملة المطالبة بالاعتراف بالإدارة الذاتية ممثلون ورؤساء مشتركون عن مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والعسكرية، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والناطق باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود، والرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد، والرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، آسيا عبد الله، والرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو، ونخبة من المثقفين والفنانين ورواد مواقع التواصل الافتراضي.

ويواصل المشاركين في الحملة نشر الهاشتاغ، مطالبين عبر عبارات ترفق مع الهاشتاغ، بضرورة الاعتراف ببطولات أبناء وبنات شمال وشرق سوريا الذين قارعوا مرتزقة داعش، لجانب صور من مراحل الثورة، وانجازات الإدارة الذاتية، وشعاراتها.

آرين دينز غردت قائلة: "11 عاماً ونحن في خضم الثورة في روج آفا، نحارب ونقاوم العدو بيد ونبني مؤسساتنا ومجالسنا باليد الأخرى".

أما غريب حسو فقد غرد: "الاعتراف بالإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا يعني نهاية الأزمة في عموم سوريا والمنطقة"، وأرفقها بشعار الإدارة الذاتية.

وغرد الرئيس المشترك لحزب الخضر الديمقراطي لقمان أحمي: "من أجل حماية خمسة مليون مدني يعيشون في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لا بد من الاعتراف بها".

ومن المقرر أن تنتهي الحملة الليلة، عند الساعة الـ 8 مساء، وفق برنامج المكتب الإعلامي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المشرِف على الحملة.

(أ ب)