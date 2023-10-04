هارفارد الأميركية تفتتح دورة لتعليم اللغة الكردية لأول مرة في تاريخها

افتتحت جامعة هارفارد الأميركية، دورة لتعليم اللغة الكردية لأول مرة في تاريخها، بعد مطالبات من طلاب الجامعة من الجالية الكردية.

وجامعة هارفارد هي جامعة أبحاث خاصة تقع في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأميركية. تأسست عام 1636 وتعد أقدم مؤسسة للتعليم العالي في الولايات المتحدة ومن بين أكثر المؤسسات شهرة في العالم.

والدورة التي افتتحت هذا الخريف، لن تركز على تعليم اللغة الكردية وحسب، بل ستتناول موضوعات في الثقافة والتاريخ والسياسة الكردية.

ودعت الجامعة عالم الانثروبولوجيا الأستاذ في جامعة بنتلي أحمد محمد بور، وهو من روجهلات كردستان (شرق)، للتدريس في هذه الدورة.

يقول الأستاذ أحمد محمد بور لموقع “The Harvard Crimson” الطلابية: "كيف يمكن أن نتحدث عن مفاهيم الشرق الأوسط دون أن نتحدث عن تعليم اللغة الكردية أو عدم تدريسها؟، أنا سعيد بهذه الخطوة، وأنه أخيراً أصبح لدينا دورة أساسية في تعليم اللغة الكردية".

وأضاف إنه يأمل أن "تستمر جامعة هارفارد في تقديم هذه الدورة في الفصل الدراسي المقبل، إلى جانب خيار لغوي أكثر تقدماً لتشجيع المزيد من الطلاب على تعلم اللغة"، وأن يصبح تعلم اللغة الكردية مطلباً للذين يتابعون دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد.

وتتخطى اللغة الكردية اللغات الفارسية والتركية والعربية كثامن أغنى لغة في العالم، بواقع 918 ألفاً و123 كلمة، من بين 168 لغة وذلك حسب بيانات ويكاموس وهو قسم القاموس في موقع ويكيبيديا الإنجليزية (دمج كلمتي ويكي وقاموس).

ويشهد العالم إنفتاح على الكرد، جراء ما حققه الكرد من انتصارات على مرتزقة داعش لا سيما تلك في شمال وشرق سوريا برفقة المكونات الاخرى، وتحقيق مكتسبات ثقافية وإدارية ضمن مناطق الإدارة الذاتية في سوريا.