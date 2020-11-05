هانا نيومان: الاتحاد الأوربي يجري مفاوضات مستمرة لإدخال المساعدات إلى مناطق شمال وشرق سوريا

جاء ذلك في لقاء أجرته وكالتنا مع عضوة البرلمان الأوروبي "MEP" ورئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية هانا نيومان.

وقالت هانا نيومان إن اللقاء الأول تضمّن تبادلًا بناءً جدًّا للآراء حول الدور التركي في المنطقة والوضع الإنساني للناس هنا، لكن المشكلة هي قلة الدعم الإنساني الذي يصل إلى مناطق شمال وشرق سوريا لعدم وجود معابر حدودية مفتوحة، وأيضًا تمحور اللقاء حول وضع مقاتلي مرتزقة داعش في سجون قوات سوريا الديمقراطية.

′الهجمات على شمال وشرق سوريا هو غزو وخرق للقانون الإنساني والدولي′

وبيّنت عضوة البرلمان الأوروبي أن البرلمان الأوربي كان ينتقد منذ البداية الغزو التركي لشمال وشرق سوريا، فهم يقولون بأنه غزو، وهو خرق واضح للقانون الإنساني والدولي، ويدعون كافة الدول الأعضاء إلى إيقاف بيع الأسلحة إلى تركيا بسبب انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي.

وأضافت قائلة: " إنني عضوة في البرلمان الأوربي ليس بإمكاني أن أقرر شيئًا، سنتحدث عن الوضع الحالي بدقة للدول الاعضاء، كي تتمكن من وضع حد ما أو عقوبات للانتهاكات التي ترتكبها تركيا في المنطقة".

وأشارت هانا نيومان إلى أن الاتحاد الأوربي يعقد مؤتمرات تبرعات إنسانية كل عام، حيث نحاول الحصول على الأموال ليس فقط من دول الاتحاد الأوربي بل حتى من الولايات المتحدة، لدعم الشعب في كافة أنحاء سوريا، وبالطبع هذا يشمل مناطق شمال وشرق سوريا.

ونوهت عضوة البرلمان الأوروبي إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي فيما يخص إغلاق المعابر يشكّل عرقلة رئيسة في وصول المساعدات إلى المنطقة، لذلك من الصعب التأكد من أن المساعدات تصل إلى كافة المناطق.

وأكدت عضوة البرلمان الأوروبي "MEP" ورئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية هانا نيومان في نهاية حديثها أن الاتحاد الأوربي يُجري مفاوضات مستمرة مع الروس والأتراك وأيضًا مع نظام الأسد لكي تصل المساعدات إلى مناطق شمال وشرق سوريا.

(آ س)