حان الوقت لكي يثبت إيمانويل ماكرون أنه نوع مختلف من الرؤساء

كان حزبه، En Marche، قد ميز نفسه بالفعل عن التشكيلات السياسية الفرنسية التاريخية، ولا ينطبق هذا الاختلاف على سياساته الداخلية فحسب، بل ينطبق أيضًا على السياسة الخارجية الفرنسية، وقدم نهجًا جديدًا تجاه أوروبا وأكثر من ذلك إلى الشرق الأوسط، حيث تمتعت فرنسا بعلاقات قوية ومتينة تاريخيًا مع الدول العربية الرائدة، وذلك بحسب تحليل لصحيفة العرب نيوز السعودية.

ولذلك، كانت مفاجأة للمنطقة، التي كانت تعاني وتواجه تدخل إيران السلبي في ملفاتها المحلية، أن ترى الرئيس الفرنسي يتخذ نهجًا أكثر ليونة تجاه أمن الدول العربية ومخاوفها.

من الدعوة المفاجئة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لحضور قمة مجموعة السبع في العام الماضي في بياريتز إلى الزيارات المتكررة لنظيره الفرنسي جان إيف لودريان إلى طهران، وبتواصل أقل مع الدول العربية الرائدة، جاء كل هذا كجديد النهج الفرنسي تجاه الشرق الأوسط.

إنها، من حيث المبدأ، ميراث لرؤية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ومن وجهة النظر هذه، فإن التعامل معها سيغير سلوكها ويجعل المنطقة والعالم أكثر أمانًا.

ومع ذلك، وبينما حصل أوباما على الاتفاق النووي في عام 2015 دون معالجة المخاوف الإقليمية الأخرى، مثل برنامج الصواريخ الإيراني أو تدخلاته في الشؤون الداخلية لجيرانها، فإن هذا لم يثنِ ايران عن سياساتها السابقة.

ونفذت تدخلًا أكثر سلبية، ودفعت من أجل الهيمنة الكاملة على الملفات الرئيسة مثل العراق ولبنان، ومشاركة أكبر في اليمن، وعلى الرغم من نوايا أوباما الجيدة، إلا أن الاتفاق النووي فشل في جعل المنطقة أكثر أمانًا على الأرض، وبدلًا من ذلك، عزز عدم الاستقرار وانتهى الأمر بدول عربية إلى دفع ثمن باهظ لهذا الخطأ، فلبنان واليمن هما الضحيتان الرئيستان العاجزتان أمام التصعيد الإيراني.

ومع ذلك، بالنسبة لماكرون، لم يكن الأمر يتعلق فقط بإثبات اختلافه، بل كان هناك أيضًا هدف تعظيم حصة الشركات الفرنسية من ازدهار الأعمال الإيرانية الناتج عن الرفع الجزئي للعقوبات، وبينما اتخذ الرئيس دونالد ترامب قرار سحب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية، رأى ماكرون أن هذه طريقة جيدة لقتل عصفورين بحجر واحد.

أولًا، مواصلة استرضائه لطهران، الأمر الذي سيضع الشركات الفرنسية في وضع اقتصادي جيد.

وثانيًا، تقديم نفسه كصوت مستقل عن الولايات المتحدة وتوسيع نطاقه ليشمل ملفات أخرى، مثل تغير المناخ.

ومع ذلك، حتى أسرع من أوباما، اصطدم الرئيس الفرنسي بحقائق الشرق الأوسط، وعلى الرغم من جميع الوساطات، لم يكن قادرًا على إنشاء صفقة نووية جديدة لإطالة الفوائد الاقتصادية للشركات الفرنسية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى رفض إيران إدراج القضايا الإقليمية الرئيسة في الصفقة.

وفي غضون ذلك، أجبر قمع النظام الإيراني للاحتجاجات ماكرون على تغيير موقفه وحتى إلغاء رحلة مخطط لها إلى إيران.

وبقدر ما نريد أن نظهر حسن النية ونمد يدنا إلى النظام الإيراني، يبدو أنه لسوء الحظ لا يريد علاقات ثنائية ودية وإيجابية، بل إنه يسعى فقط إلى الهيمنة والابتزاز.

وحذرت الدول العربية من هذا الوضع، لأنها لا ترغب في شيء أكثر من إقامة علاقات جيدة مع إيران - وكذلك تركيا في هذا الشأن - ومع ذلك تم تجاهل نصائحهم واعتبرت منحازة.

وحاولت مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة أحيانًا، عدة مرات إطلاق مبادرات للوصول إلى علاقات جيدة مع إيران، لكنها فشلت جميعها.

وسيخبرك أي مسؤول عربي، على الورق، بأنه يسعى إلى إقامة علاقات جيدة ومزدهرة وشفافة مع ايران، فالأخيرة تمتلك تاريخًا ثريًا وشعبًا موهوبًا واقتصادًا كبيرًا ومتنوعًا مع العديد من أوجه التآزر والفرص لاستكشافها، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالواقع، يصبح الأمر مستحيلًا.

وكمثال واضح، عندما فتحت مصر أبوابها للسياح الإيرانيين بعد سقوط صدام حسين، كانت المجموعة الأولى من الزوار تتكون حصريًا من أعضاء فيلق الحرس الثوري الإسلامي، الذي كان هدفه الأساسي تنظيم مجموعات حول المواقع الفاطمية التاريخية في مصر.

وإن تركيز ماكرون على تحقيق تقدم مع إيران أعمى الفرنسيين عن قضايا السياسة الخارجية المهمة الأخرى، مثل أوباما، تجاهل ماكرون الملف السوري لإرضاء إيران وخسر الأرض هناك.

والأهم من ذلك، أنه لم يتوقع أو يتفاعل مع الدور المتنامي لتركيا في ملفات أخرى مثل ليبيا، حيث كانت فرنسا وإيطاليا مشغولتين في مواجهة بعضهما البعض وراء الكواليس.

وتستيقظ فرنسا الآن على مخاطر عدم الاستقرار على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط​​، وكذلك على الباب الشرقي لأوروبا، والذي طالما حذرت الدول العربية منه.

لذلك، ليس من المستغرب رؤية فرنسا ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على نفس الجانب من الملف الليبي، وأن على باريس أن تعود إلى سياستها التاريخية والمتوقعة في الشرق الأوسط.

والجواب على كل هذه المشاكل ليس متعلقًا بفرنسا وحسب، بل بأوروبا ولا سيما أن ألمانيا وإيطاليا تسعيان أيضًا لتحقيق أهدافهما الخاصة، وعقد صفقات عند الحاجة لضمان الفوائد لأنفسهما.

ويشكل هذا الأمر الخطر الحقيقي لأوروبا، حتى أكثر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتمكنت أوروبا من بناء ثاني أكبر منطقة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة، ولكن إذا لم توحد رؤيتها السياسية - التي تشكل سياستها الخارجية مكونًا مهمًا - فإنها تخاطر بالانحلال، وفي هذا الجانب، فإن دور تركيا في ليبيا ليس سوى قمة جبل الجليد.

(م ش)