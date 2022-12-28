حامد الفرج: هجوم داعش على الرقة تم بدعمٍ تركي ومبتغاه ضرب استقرار المنطقة

جاء حديث شيخ قبيلة الولدة في الطبقة، حامد الفرج، على خلفية هجوم خلايا لمرتزقة داعش، الإثنين، على مركز قوى الأمن الداخلي الغربي في حي الدرعية بمدينة الرقة، وسجن لتوقيف معتقلي داعش.

الشيخ حامد الفرج أدان الهجوم، وقال "الاعتداء الذي نفذته خلايا مرتزقة داعش على مركز الأمن الداخلي في الرقة، مدفوع وممنهج من قبل داعمي مرتزقة داعش في المنطقة، ألا وهي دولة الاحتلال التركي".

وأضاف "عندما عجزت الدولة التركية عن شن هجوم على مناطق شمال وشرق سوريا، حاولت ضرب الاستقرار وتهديد السلم الأهلي عبر تحريك خلاياها وتنفيذ أجنداتها الإرهابية".

وأكد الفرج "أن قواتنا يقظة لكل ما تخطط له تركيا، سنكون إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي صفاً واحداً للتصدي لكل من يحاول تهديد استقرارنا وعيشنا المشترك".

كما أشار إلى "أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تقف تركيا وراءها، لن تؤثر على مشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية وأخوّة الشعوب، وسيستمر نضالنا حتى إكمال مشروعنا وتحقيقه؛ لأنه أمل الشعوب في تطبيق الديمقراطية والخلاص من الظلم والعبودية".

في ختام حديثه شدد الفرج على التماسك الشعبي ومؤازرة القوات العسكرية، "من أجل الذود عن أرضنا وتحقيق النصر ودحر كل هؤلاء الخونة والمرتزقة وداعميهم".

(خ)

ANHA