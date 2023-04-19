حامد الفرج يؤكد استمرار مطالباتهم حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد

وفي حديث لوكالتنا، أدان شيخ قبيلة الولدة في الطبقة، حامد الفرج، العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، واصفاً إياها بـ "غير الشرعية"، وقال "لا توجد أي دولة في العالم تتعامل مع السجناء بهذا الشكل، لكن الدولة التركية تخالف جميع القوانين والمواثيق وتنتهك حقوق الإنسان في سجونها".

وأكد "منذ فترةٍ طويلة ونحن ننادي ونطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان، ودعوْنا جميع الهيئات والجهات المعنية إلى تطبيق مبادئ العدالة وحقوق الإنسان لإنهاء عزلته وتحقيق حريته الجسدية".

مشيراً إلى أن "آخر هذه المطالبات كانت عبر جمع المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا والمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، لأكثر من مليوني توقيع في حملةٍ للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان".

ولفت الفرج "دولة الاحتلال التركي تقابل جميع المطالب بالرفض وتضرب بها عرض الحائط، ويتجلى ذلك من خلال تشديد العزلة وحرمان القائد عبد الله أوجلان من حقه في لقاء ذويه ومحاميه منذ أكثر من عامين، على مرأى ومسمع منظمات حقوق الإنسان دون أي ردة فعل ما يوضح مدى تواطؤها مع الدولة التركية".

وطالب في ختام حديثه، القوى الدولية والمنظمات الحقوقية بـ "تنفيذ القانون"، مشدداً "مطالبنا والدعوات الشعبية، ستتواصل ولن تتوقف حتى تحقيق النصر والحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

(خ)

ANHA