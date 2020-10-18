حالتا وفاة و٩٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا إلى ٢٩٤٨ حالة بعد تسجيل 96 حالة جديدة، فيما وصل عدد الوفيات جراء إصابتهم بالفيروس إلى ٩٥ حالة وفاة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدة، ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى ٦٣٠ حالة شفاء.
خبر 2020-10-18T09:04:00 مركز الأخبار

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالتي الوفاة هما لرجلين من قامشلو وكوباني.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٩٦ حالة إصابة جديدة بكوفيد ١٩ وهي ٤٦ ذكور و٥٠ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

١٨ حالة في الحسكة

٢٩ حالات في قامشلو

٢٠ حالة في ديرك

١١ حالة في كركى لكي

٦ حالات في الدرباسية

٥ حالات في تل تمر

حالتان في تربه سبيه

حالتان في عامودا

حالتان في الرقة

حالة واحدة في منبج

في حين ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٧ حالات شفاء جديدة.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٢٩٤٨ حالة، منها ٩٥ حالة وفاة و٦٣٠ حالة شفاء.


إقرأ أيضاً