حالتا وفاة و٩٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالتي الوفاة هما لرجلين من قامشلو وكوباني.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٩٦ حالة إصابة جديدة بكوفيد ١٩ وهي ٤٦ ذكور و٥٠ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

١٨ حالة في الحسكة

٢٩ حالات في قامشلو

٢٠ حالة في ديرك

١١ حالة في كركى لكي

٦ حالات في الدرباسية

٥ حالات في تل تمر

حالتان في تربه سبيه

حالتان في عامودا

حالتان في الرقة

حالة واحدة في منبج

في حين ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٧ حالات شفاء جديدة.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٢٩٤٨ حالة، منها ٩٥ حالة وفاة و٦٣٠ حالة شفاء.