حالتا وفاة و٩٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، تسجيل حالتي وفاة لمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، أن حالتي الوفاة هما لرجل من ديرك وامرأة من الحسكة.

وأشار مصطفى إلى أنهم سجلوا ٩٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ٥٦ ذكور و٤٠ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

٨ حالات في الحسكة

٤ حالات في ديرك

٦ حالات في قامشلو

حالتان في الدرباسية

حالة واحدة في كركي لكي

حالة واحدة في تل تمر

٢٧ حالة في الرقة

٢٢ حالة في الطبقة

١١ حالة في كوباني

١٢ حالة في الشهباء

حالتان في منبج

ونوه مصطفى إلى أنه تم تسجيل ٤ حالات شفاء جديدة.

وبلغ عدد الإصابات مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٦٧٨٧ حالة إصابة، منها ١٨٥ حالة وفاة، و٩٨٤ حالة شفاء.

(أ ب)