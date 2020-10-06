حالتا وفاة و٨٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالتي الوفاة هما لرجل من قامشلو وآخر من عامودا.

وأضاف مصطفى بأنهم سجلوا ٨٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ٣٩ ذكور و٤١ إناث.

وتتوزع على الشكل التالي:

٢٣ حالة في الحسكة

٢٦ حالة في قامشلو

١٧ حالة في ديرك

٧ حالات في كركى لكي

حالتان في عامودا

حالتان في الدرباسية

حالة واحدة في الرميلان

حالة واحدة في جل آغا

حالة واحدة في تل تمر

ونوه مصطفى بأنه تم تسجيل ١٧ حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٩١٩ حالة، منها ٧١ حالة وفاة، و ٥٠٣ حالات شفاء.

(أ ب)

ANHA