حالتا وفاة و٦٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تسجيل حالتي وفاة لمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالتي الوفاة هما لرجل في الثانية والخمسين من العمر من قامشلو، وإمرأة في السادسة والستين من العمر من ديرك.

وأشار مصطفى إلى تسجيل هيئة الصحة لـ ٦٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا، ٣٣ منهم ذكور و٣٢ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

١٢ حالة في الحسكة

١١ حالة في قامشلو

١٦ حالة في ديرك

٦ حالات في الدرباسية

حالة واحدة في عامودا

حالة واحدة في تربه سبيه

حالة واحدة في الرميلان

حالتان في كركى لكى

٣ حالات في كوباني

حالتان في دير الزور

حالتان في الطبقة

٨ حالات في الرقة

في حين ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٤٠ حالة شفاء جديدة.

بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٦٨٩ حالة منها ٤٢ حالة وفاة و١٩٨ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA