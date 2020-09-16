حالتا وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

واوضحت الهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إن حالتا الوفاة هي لرجل وامرأة من مدينة ديرك، فيما أشار الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن الحالات وهي ٣٠ ذكور و٣٣ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٦ حالات في الحسكة

٨ حالات في قامشلو

١٢ حالة في ديرك

٦ حالات في عامودا

٥ حالات في الدرباسية

حالتان في جل آغا

حالة واحدة في الرميلان

١٢ حالة في الرقة

٨ حالات في دير الزور

حالتان في كوباني

حالة واحدة في الطبقة

ونوه مصطفى إلى أنه تم تسجيل 18 حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٩٦٦ حالة منها ٤٨ حالة وفاة و ٣٠٩ حالات شفاء.

(سـ)