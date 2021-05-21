حالتا وفاة و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالتي الوفاة

هما لرجل من الحسكة وآخر من عامودا.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي 30 ذكور و27 إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 7حالات

قامشلو 8حالات

ديرك 1 حالة

عامودا 2 حالة

الدرباسية 2 حالة

الرقة 20 حالة

الطبقة 11حالة

دير الزور 4 حالات

مخيم الهول 2 حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا أربع حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة اليوم

17328 حالة، منها 711 حالة وفاة، و 1762حالة شفاء.