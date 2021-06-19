حالتا وفاة و54 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وبحسب الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالتي الوفاة هما لامرأة من الحسكة ورجل من قامشلو.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي لـ 24 ذكور و30 إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 14 حالة

قامشلو 9 حالات

ديرك 6 حالات

رميلان 1 حالة

عامودا 1 حالة

الدرباسية 1 حالة

كوباني 1 حالة

الرقة 9 حالات

الطبقة 4 حالات

دير الزور 1 حالة

مخيم الهول 7 حالات

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ثلاث حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 18366حالة، منها 761 حالة وفاة، و1854 حالة شفاء.