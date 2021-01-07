حالتا وفاة و٥٠ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالتي الوفاة هما لرجل وامرأة من الحسكة.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٥٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ٢٧ ذكور و٢٣ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة ٤ حالات

قامشلو ٦ حالات

ديرك ٥ حالات

الدرباسية 1حالة

الرميلان 1حالة

كوباني ٣ حالات

الرقة 2حالة

دير الزور 2حالة

الطبقة ٢٠ حالة

منبج ٦ حالات

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٢٠٣ حالة، منها ٢٨٢ حالة وفاة، و ١١٥٨ حالة شفاء.

(سـ)