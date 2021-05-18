حالتا وفاة و43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لامرأة من الحسكة ورجل من قامشلو.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 20 ذكور و23 إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 17 حالة

قامشلو 10 حالات

ديرك6 حالات

عامودا1 حالة

الدرباسية 5 حالات

الرقة 2 حالة

منبج 1 حالة

مخيم الهول 1 حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا أربع حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 17088 حالة، منها 702حالة وفاة، و1755 حالة شفاء.

(سـ)