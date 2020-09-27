حالتا وفاة و٣٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالتي الوفاة هما لسيدتين من كوباني.

وبيّن مصطفى أنهم سجلوا ٣٩ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا وهي ٢٦ ذكور و١٣ إناث وتتوزع الحالات على الشكل التالي:

١٧ حالة في الحسكة

٩ حالات في قامشلو

٤ حالات في كركى لكي

٣ حالات في ديرك

حالتان في تربه سبيه

حالتان في جل آغا

حالة واحدة في الرميلان

حالة واحدة في تل تمر

وأكد مصطفى بأنه تم تسجيل ٧ حالات شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٣٩٨ حالة، منها ٦١ حالة وفاة، و ٣٩٧ حالة شفاء.

(أ ب)