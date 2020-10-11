حالتا وفاة و٣٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى بأن حالتي الوفاة هما لرجلين من الحسكة وكركى لكي.

وبيّن مصطفى بأنهم سجلوا ٣٧ حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي ٢٦ ذكور و١١ إناث.

وتتوزع حالات الإصابة الجديدة على الشكل التالي:

١٥ حالة في الحسكة

١٠ حالات في قامشلو

٣ حالات في ديرك

حالتان في الدرباسية

حالتان في الرميلان

حالة واحدة في كركى لكي

حالة واحدة في تربه سبيه

حالة واحدة في جل آغا

حالة واحدة في الطبقة

حالة واحدة في الشهباء

وكشف مصطفى بأنه تم تسجيل ١٢ حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٢٣٥١ حالة، منها ٧٩ حالة وفاة و٥٧١ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA