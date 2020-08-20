حالتا وفاة و٢٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة لمصابين بفيروس كورونا في إقليم الجزيرة.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى أن الحالتين هما لامرأة في الستين من العمر من قامشلو ورجل في السبعين من العمر من مدينة الحسكة.

كما أضاف مصطفى أن حالات الإصابة الجديدة المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغت ٢٧ حالة تتوزع على الشكل التالي:

١٧ حالة في قامشلو

٥ حالات في ديرك

5 حالات في الحسكة

وبيّن مصطفى أن الحالات هي ١٦ ذكور و١١ إناث.

وبلغ عدد الإصابات في شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٢٨٠ حالة، منها ١٧ حالة وفاة.

(أ ب)

ANHA