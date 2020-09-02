حالتا وفاة و٢٠ إصابة جديدة بفيروس في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن الحالتان هما من الحسكة في إقليم الجزيرة.

وأضاف مصطفى أن الهيئة سجلت ٢٠ حالة إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا وتتوزع على الشكل التالي:

٥ حالات في قامشلو

٥ حالات في الحسكة

٣ حالات في تربه سبيه

حالتان في ديرك

٣ حالات في الرقة

حالة واحدة في الطبقة

حالة واحدة في كوباني

وبيّن مصطفى إلى أنه تم تسجيل ١٧ حالة شفاء جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٥٩٥ حالة منها ٤٠ حالة وفاة و١٢٧ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA