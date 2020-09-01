حالتا وفاة و١٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالتا الوفاة اللتان سُجلتا هما في مدينة ديرك في إقليم الجزيرة، لرجل في السابعة والتسعين وامرأة في الثانية والسبعين من العمر.

وأشار مصطفى إلى أن الهيئة سجلت ١٩ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا، وتتوزع على الشكل التالي:

٧ حالات في قامشلو

٦ حالات في الحسكة

٥ حالات في ديرك

حالة واحدة في عامودا

كما نوه مصطفى إلى أنه تم تسجيل ٩ حالات شفاء جديدة خلال 24ساعة الماضية.

ويُذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٥٧٥ حالة، منها ٣٧ حالة وفاة، و ١١0 حالات شفاء.

(أ ب)

ANHA