حالتا وفاة و١٣١حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

كشف الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، عن وفاة رجلين من مدينة الحسكة بفيروس كورونا، ونوه إلى أنهم سجلوا ١٣١ حالة إصابة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وبحسب جوان مصطفى، فإن الإصابات الجديدة هي ٨٢ ذكور و٤٩ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

٥٧ حالة في الطبقة

٢٨ حالة في الرقة

١٥ حالة في دير الزور

١٤ حالة في منبج

١٢ حالة في كوباني

٣ حالات في الشهباء

حالتان في قامشلو

وأكد مصطفى أنه تم تسجيل ٩ حالات شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٥٨٤١ حالة، منها ١٤٩ حالة وفاة، و٨٣٩ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA