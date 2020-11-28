حالتا وفاة و١٢٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالتي الوفاة هما لرجلين من الشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ١٢٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ٦٢ ذكور و٥٨ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

١٢ حالة في الحسكة

٥ حالات في ديرك

٦ حالات في قامشلو

حالة واحدة في كركى لكي

حالة واحدة في عامودا

حالة واحدة في الدرباسية

٢٦ حالة في الطبقة

٢١ حالة في كوباني

١٣ حالة في الرقة

١٣ حالة في دير الزور

١٧ حالة في الشهباء

٤ حالات في منبج

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ١٤ حالة شفاء جديدة.

ويُذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٦٩٤٥ حالة، منها ١٨٩ حالة وفاة، و١٠١٩ حالات شفاء.

(سـ)