حالتا وفاة و12 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا  

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن الوفيات هي لامرأة ورجل من قامشلو.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 6 ذكور و6 إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 4 حالات

قامشلو3 حالات

ديرك 2 حالة

الرقة 1 حالة

الطبقة 2 حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا حالة شفاء واحدة جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 18689حالة، منها 768 حالة وفاة، و1897 حالة شفاء.

(سـ)