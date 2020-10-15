حالتا وفاة و١١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالتي الوفاة هما لرجلين من كركى لكي.

وبيّن مصطفى أنهم سجلوا ١١٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ٦٢ ذكور و٥٣ إناث.

وتتوزع حالات الإصابة على الشكل التالي:

٤٢ حالة في الرقة

١١ حالة في الحسكة

١٥ حالة في قامشلو

٩ حالات في ديرك

حالتان في كركى لكي

حالة واحدة في الرميلان

حالة واحدة في جل آغا

حالة واحدة في تربه سبيه

حالة واحدة في عامودا

حالة واحدة في الدرباسية

١٧ حالة في كوباني

٧ حالات في الطبقة

٧ حالات في منبج

وأوضح مصطفى بأنه تم تسجيل ١٤ حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالت الإصابة مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٢٦٣٢ حالة، منها ٨٨ حالة وفاة، و ٦٠٩ حالات شفاء.

(أ ب)

ANHA