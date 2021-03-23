حالتا وفاة و103 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالتي الوفاة هما لرجل من الحسكة وامرأة من ديرك.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ١٠٣ إصابات جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي لـ ٥٨ ذكور و٤5 إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة ٢١حالة

قامشلو ٤٨ حالة

ديرك ٥ حالات

كركى لكي ٦ حالات

الرميلان 1 حالة

الدرباسية 2 حالة

الرقة ٩ حالات

الطبقة ٥ حالات

دير الزور ٤ حالات

كوباني 1 حالة

مخيم الهول 1 حالة

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٩٢٢١حالة، منها ٣٥٨ حالة وفاة، و١٢٧٤ حالة شفاء.

(سـ)