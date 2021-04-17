حالة وفاة واحدة و156 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، أن حالة الوفاة هي لرجل من كوباني.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 156 إصابة جديدة بالفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي 78ذكور و 78إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 49 حالة

قامشلو 35 حالة

ديرك 29 حالة

الدرباسية 9 حالات

دير الزور 32 حالة

مخيم الهول 2 حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 9 حالات شفاء جديدة.

يُذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 13579 حالة، منها 448 حالة وفاة، و 1430 حالة شفاء.

(س ر)