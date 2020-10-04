حالة وفاة و٤٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أوضح أن حالة الوفاة هي لرجل من مخيم الهول. وكشف أيضًا تسجيل ٤٨ إصابة جديدة، وهي ٢٩ ذكور و١٩ إناث.

وتتوزع الإصابات بفيروس كورونا على الشكل التالي:

٢٣ حالة في الحسكة

١١ حالة في قامشلو

٣ حالات في الدرباسية

حالتان في ديرك

حالتان في كركى لكي

حالة واحدة في عامودا

حالة واحدة في الرميلان

حالة واحدة في تل تمر

حالتان في مخيم الهول

حالة واحدة في الرقة

حالة واحدة في كوباني

في حين ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ١٠ حالات شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٨٣٩ حالة، منها ٦٩ حالة وفاة، و٤٨٦ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA