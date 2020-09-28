حالة وفاة و48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالة الوفاة هي لرجل من الحسكة.

وبيّن أيضًاأ أنهم سجلوا 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا، وهي ٢٧ ذكور و٢١ إناث وتتوزع الحالات على الشكل التالي:

١٤ حالة في الحسكة

٣ حالات في قامشلو

٤ حالات في كركى لكي

٣ حالات في ديرك

حالتان في عامودا

حالة واحدة في الدرباسية

حالة واحدة في تل تمر

١٠ حالات في كوباني

٨ حالات في الرقة

حالة واحدة في منبج

حالة واحدة في الطبقة

في حين ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٥ حالات شفاء جديدة.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٤٤٦ حالة، منها ٦٢ حالة وفاة، و ٤٠٢ حالة شفاء.

(سـ)