حالة وفاة و٣٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تسجيل حالة وفاة لمصابة بفيروس كورونا في ناحية كركي لكي بإقليم الجزيرة.

وأعلن الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى تسجيل ٣٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

تتوزع على الشكل التالي:

١٢ حالة في ديرك

٧ حالات في الحسكة

٨ حالات في قامشلو

حالة واحدة في كركي لكي

حالتان في عامودا

حالتان في الرقة

حالة واحدة في كوباني

حالة واحدة في دير الزور

حالتان في الشهباء

وذكر جوان مصطفى أنه تم تسجيل ٣٣ حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد الإصابات مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨١٩ حالة، منها ٤٣ حالة وفاة، و٢٧١ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA