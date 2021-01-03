حالة وفاة و32 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وبحسب الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فإن حالات الإصابة هي لــ 20 ذكور و12 إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 1 حالة

قامشلو 6 حالات

تل تمر 1 حالة

ديرك 3 حالات

كركي لكي/معبدة 2 حالة

كوباني 2حالة

الطبقة 6 حالات

الرقة 4 حالات

دير الزور 1حالة

منبج 2حالة

الشهباء 4 حالات

وذكر مصطفى أيضًا أنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة مؤكدة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8099 حالة مؤكدة، منها 275 حالة وفاة، و1149 حالة شفاء.

(سـ)