حالة وفاة و٣٢ إصابة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تسجيل حالة وفاة جديدة مصابة بفيروس كورنا (كوفيد ١٩). في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى أن الوفاة هي لمسن من الحسكة.

وكشف مصطفى أن حالات الإصابة الجديدة المسجلة بلغت ٣٢ حالة منها ١٤ ذكور و ١٨ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

٨ حالات في الحسكة

١٢ حالة في قامشلو

حالة واحدة في الرميلان

حالة واحدة في كركى لكى

٥ حالات في ديرك

حالتان في عامودا

٣ حالات في الشهباء

وأضاف مصطفى أنه تم تسجيل ٨ حالات شفاء جديدة.

وبلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة عدد الإصابات في شمال وشرق سوريا ٣٩٤ حالة، منها ٢٦ حالة وفاة و ٧٤ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA