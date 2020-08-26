حالة وفاة و٣١ إصابة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل حالة وفاة جديدة لمصاب بفيروس كورونا، في شمال وشرق سوريا.

وأوضح جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة أن الوفاة هي لرجل يبلغ من العمر ٥٨ عاما من ديرك في إقليم الجزيرة.

وبيّن مصطفى إلى أن حالات الإصابة الجديدة المسجلة بلغت ٣١ حالة منها ٢٠ ذكور و١١ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٧ حالات في الحسكة

١٤ حالة في قامشلو

حالتان في الرميلان

حالة واحدة في كركى لكى

٣ حالات في ديرك

٣ حالات في تربه سبيه

حالة واحدة في دير الزور

وأضاف مصطفى أنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٤٢٥ حالة منها ٢٧ حالة وفاة و٧٥حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA