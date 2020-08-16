حالة وفاة و٢٢ إصابة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، عن حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا في مدينة الحسكة.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى أن الحالة هي لرجل في الثالثة والثمانين من العمر، وأضاف أن هناك اثنان وعشرون إصابة جديدة تتوزع على الشكل التالي:

٥ حالات في الحسكة

٧ حالات في قامشلو

٤ حالات في ديرك

حالة واحدة في الرميلان

٥ حالات في الشهباء

وبيّن مصطفى أن الحالات هي ١٦ ذكور و٦ إناث، وأن هناك أربع حالات شفاء جديدة ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ٢١ حالة.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٢٠٤ حالة و١١ حالة وفاة.

(أ ب)

ANHA