حالة توتر واشتباكات في السويداء وأنباء عن وقوع قتلى

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن حركة رجال الكرامة سيطرت على مقر "قوات الفجر" في بلدة سليم، بعد اشتباكات عنيفة بين حركة رجال الكرامة ومجموعات مسلحة تابعة للأمن العسكري التابع لحكومة دمشق.

وبحسب المرصد أدت الاشتباكات إلى مقتل عنصرين شقيقين من مجموعات رجال الكرامة في السويداء، وعنصرين على الأقل من المجموعات التابعة للأمن العسكري، إضافة إلى وجود جرحى من الطرفين، وسط إحراق مقرات تابعة لقوات حكومة دمشق في المنطقة.

ووفق المرصد السوري فإن التوتر عاد إلى محافظة السويداء، عقب قيام مجموعات تابعة لـ “الأمن العسكري”، باعتقال 5 شبان من أبناء مدينة شهبا في السويداء.

(ي ح)