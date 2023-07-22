حالة الفلتان الأمني تتزايد في المناطق السورية التي تحتلها تركيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل شخص يعمل بتجارة الدراجات النارية إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل ملثمين اثنين في وادي غزال، ضمن مخيمات قاح شمالي إدلب، المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها "تحرير الشام"، في حين فرَّ الملثمان إلى جهة مجهولة.

يأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري ضمن المناطق السورية التي تحتلها تركيا؛ حيث تزيد الأخيرة ومرتزقتها من الضغوط على الأهالي لدفعهم للهجرة عن مناطقهم. والتي تعمل بالتزامن مع ذلك على نقل اللاجئين السوريين بشكل قسري إلى هذه المناطق وتوطينهم فيها بهدف إكمال عمليات التغيير الديمغرافي.

ورصد المرصد السوري ووثق منذ مطلع العام 2023، 32 حادثة تندرج تحت الفلتان الأمني ضمن مناطق سيطرة مرتزقة هيئة تحرير الشام في إدلب المحتلة والأرياف المحيطة بها.

(س ع)