حالات وفاة وإصابة جديدة بكورونا في إسرائيل ومزاعم بتطوير علاج للفيروس

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل حالات وفاة وإصابة جديدة بفيروس كورونا. وقالت في بيانها اليومي: "ارتفع عدد المتوفين بالفيروس إلى 237. والمصابين إلى 16,261 حالة، بينهم 90 مريضاً بوضع خطير".

ونقل الإعلام الإسرائيلي أن تقارير الصحة تفيد بتماثل أكثر من عشرة آلاف مريض إلى الشفاء.

ويأتي ذلك في وقتٍ ادعى فيه المعهد البيولوجي الإسرائيلي في نِس تسيونا، الذي يطور أسلحة بيولوجية، أنه طوّر علاجاً هو الأول من نوعه ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية والمعهد البيولوجي إن العلاج، وهو عبار عن مصل، يعمل بشكل عيني ضد فيروس كورنا، "خلافاً لعلاجات تجريبية أخرى سابقة ضد الفيروس، التي تستند بغالبيتها على أدوية تعالج أمراضاً أخرى".

وقال البيان إنه تم إنتاج المصل من بلازما لحيوانات ومرضى تماثلوا للشفاء من كورونا. إلا أن منح هذا العلاج، في حال تم التأكد فعلاً من نجاعته، لمرضى كورونا سيستغرق وقتاً طويلاً، وينبغي أن يمر في عدة مراحل، بينها الإنتاج والاستنساخ وتجارب مختلفة كي يكون ملائماً للعلاج. وفي حال ثبوت نجاعته، فإنه سيتم حقن المصل لمرضى كورونا في حالة متوسطة، والذين لم ينجح الفيروس بعد بإلحاق أضرار جسيمة بأنسجة جسدهم.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، عن مصادر أمنية أن "هذه المرة الأولى في العالم التي ينجحون فيها بتطوير مصل مضاد بدقة ومخصص لكورونا".

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن الاختراق في تطوير المصل حدث في مختبر المعهد البيولوجي يوم السبت الماضي.

وفي فلسطين كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت مساء أمس تسجيل 9 إصابات في محافظة الخليل.

وأضافت: "ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في الضفة وغزة والقدس إلى 532 إصابة".

فيما أفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن الرئيس محمود عباس أصدر الثلاثاء، مرسومًا بإعلان حالة طوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية. وتبدأ حالة الطوارئ في الخامس من أيار/ مايو الجاري، وتمتد لثلاثين يومًا لمواجهة استمرار تفشي فايروس كورونا.

(ع م/ح)

ANHA