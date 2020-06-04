سجّلت وزارة الصحة الإسرائيلية، حالات إصابة ووفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات في إسرائيل إلى 17,429 إصابة، بينهم 27 بحالة الخطر، و291 حالة وفاة.

يأتي ذلك، في وقتٍ تحذّر فيه مصادر رفيعة بوزارة الصحة الإسرائيلية، من أنّ: "إسرائيل تقترب من جولة جديدة من تفشي الكورونا".

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 642 حالة.

وذكرت وزيرة الصحّة مي كيلة:" أنه جرى تسجيل ثلاث إصابات في برطعة بمحافظة جنين شمالي الضفة، وتسجيل حالة تعافٍ واحدة لمريض من بيت أولا بمحافظة الخليل؛ ما يرفع حصيلة حالات التعافي إلى 532".

أما في غزة، فأعلنت الصحّة تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالفيروس من بين المحجورين داخل الحجر الصحّي في مدينة رفح جنوب القطاع.

وبلغ عدد الإصابات المُسجلّة في القطاع 69 إصابة، بينهم حالة وفاة واحدة لمُسنّة، فيما تعافت 18 إصابة، ولازالت 50 تحت العلاج بمستشفى العزل.

(آ س)