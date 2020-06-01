حالات وفاة وإصابات جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل وفلسطين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.

وذكرت الوزارة في بيانٍ نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن عدد المصابين بكورونا في البلاد، ارتفع إلى 17,106 إصابة، بينهم 33 مريضاً بحالة الخطر، وعدد الوفيات إلى 285 حالة.

وفي السياق نفسه، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزيرة الصحة مي كيلة: "ارتفع إجمالي الإصابات بفعل الحالة الجديدة إلى 628 حالة مصابة في كل المحافظات الفلسطينية".

وذكرت الوزارة أن 96 حالة لازالت نشطة (مصابة) في جميع المحافظات، منها 23 إصابة في محافظة القدس، و17 في محافظة الخليل، و14 في قلقيلية، و42 في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 527 حالة، منها 293 في القدس، و216 في بقية محافظات الضفة الغربية، و18 في قطاع غزة.

(ع م)

ANHA