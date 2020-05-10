سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية حالات وفاة، و15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت في بيانٍ نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية: " أن إجمالي المرضى بفيروس كورونا وصل عددهم إلى 4,826 مريضاً".

وقالت:" أصيب بعدوى كورونا حتى اليوم 16,458 شخصاً، بينما تماثل 11,384 منهم للشفاء، ولا يزال 65 شخصاً من المرضى يخضعون لتنفس اصطناعي بسبب حالتهم الخطيرة".

وفي فلسطين، لم تسجل وزارة الصحة لليوم الثاني أي حالاتٍ جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وزير الصحة مي كيلة أن: "ما يُقارب ألف فحص أُجري خلال الـ24 ساعة الماضية كانت نتائجها سالبة، ليكون اليوم الثاني قد مرَّ دون تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا".

وأضافت:" حصيلة الإصابات استقرت منذ يومين عند 547 حالة، بينها 312 في محافظة القدس، و215 في بقية الضفة الغربية، و20 حالة في قطاع غزة". مشيرة إلى أن: " عدد الحالات النشطة -التي ماتزال مصابة- يبلغ 222 حالة، بينها 133 في محافظة القدس، و83 في بقية محافظات الضفة، و6 حالات في المحافظات الجنوبية".

(ع م)