حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في إسرائيل وفلسطين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل 61 إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا إلى 22139 في إسرائيل، بينها 15961 حالة شفاء.

وقالت، إن إجمالي الإصابات النشطة حاليًا هي 5870 إصابة، بينها 45 في حالة متوسطة، في حين بلغ عدد الحالات الخطيرة 49، أما حالات الوفاة فقد بلغت 308 حالة.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت فجر اليوم الخميس عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في أعلى معدل إصابات يسجل في البلاد منذ نهاية نيسان/أبريل الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه للمرة الثانية منذ التاسع من نيسان/أبريل، تسجل معدلات إصابة عالية خلال يوم واحد فقط والتي تجاوزت 460 إصابة، وأظهرت معطيات الوزارة أن الإصابات حتى منتصف ليل الثلاثاء بلغت 448 إصابة، وهو أيضًا أعلى معدل يسجل منذ 22 نيسان/أبريل.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 34 إصابة بفيروس كورونا، صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 1568.

وقالت الوزيرة مي الكيلة، أن من بين الإصابات النشطة، 4 مرضى يرقدون في العناية المركزة، اثنان منهم وضعهم الصحي "غير جيد".

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا بلغ 947 حالة، بينهم رضيع، بينما تماثل 616 مرضى للشفاء منذ بداية الجائحة.

(ع م)