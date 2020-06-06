حالات جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل.. واستقرارها في فلسطين 

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في إسرائيل إلى 17,706إصابة، و292 حالة وفاة.

وتظهر معطيات صحية من وزارة الصحة، شفاء 15,042حالة من المصابين.

وفي إطار اجراءاتها للتخفيف من حالة الإغلاق، قررت الحكومة الإسرائيلية، عودة حركة القطارات بدءًا من يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد أكثر من 70 يومًا على تعطيلها بموجب أنظمة الطوارئ التي أقرتها لمجابهة فيروس كورونا.

في السياق نفسه، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة يوم السبت ارتفعت نسبة التعافي إلى 86.3% من مجمل الإصابات التي استقرت عند 643 إصابة، منها 319 إصابة في محافظة القدس، و254 في بقية محافظات الضفة الغربية، و70 إصابة في محافظات قطاع غزة.

وأشارت إلى عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في جميع المحافظات الفلسطينية اليوم.

ولفتت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 555 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و221 في باقي محافظات الضفة، و41 في قطاع غزة.

في الشأن نفسه، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن هناك تأكيدات بتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا تصل إلى قطاع غزة، في فوج المسافرين الذي تتجهز الوزارة في غزة لاستقباله.

(ع م)