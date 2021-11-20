دعم هاكان سيفيلينج الحملة التي سيطلقها مجلس الإعلام الرقمي الكردستاني في الـ 26 من تشرين الثاني الجاري، للمطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، وأوضح أن إزالته من هذه القائمة سيحقق السلام والاستقرار.

وجاء حديث البرلماني عن الحزب اليساري السويسري، حول الموضوع، كالتالي:

"بسبب قائمة الإرهاب هذه؛ يُتهم الكرد في سويسرا والعالم وفي كل مكانٍ من أوروبا بالإرهاب. ولهذا يجب إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب". فبعد إزالته لن تستطيع لا تركيا ولا أية دولة أخرى أن توفر الشرعية لنفسها في هذا الصدد. برأيي أن إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" سيخدم السلام أكثر في المستقبل، وسيحقق حياة سلمية مستدامة.

أنا سعيد جدًّا لانضمام الحزب اليساري إلى مثل هذه الحملة، يجب إزالة اسم حزب العمال الكردستاني عن "قائمة الإرهاب" فورًا، وأن تُزج هذه القائمة في مزبلة التاريخ".

(ر)