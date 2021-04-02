هافين كونشير: يجب أن نكون مخلصين لمشروع القائد آبو

اعتقل القائد عبدالله أوجلان في مؤامرة دولية شاركت فيها العديد من القوى، والتي أدت إلى اعتقال القائد بتاريخ 15 شباط عام 1999، ومنذ 22 عاماً يخضع القائد أوجلان لظروف اعتقال قاسية وفي ظل نظام العزلة المشددة.

ممثلة ’المبادرة الدولية من أجل الحرية لعبدالله أوجلان والسلام لكردستان، هافين كونشير، تحدثت لوكالة أنباء هاوار حول رسائل القائد عبدالله أوجلان وأهميتها للشعب الكردي وشعوب المنطقة، ومشروع الأمة الديمقراطية وكذلك العزلة المفروضة على القائد.

هافين كونشير قالت إن المؤامرة الدولية كانت نتيجة لمشروع أعده نظام الولايات المتحدة في عام 1998، وأضافت بهذا الصدد: "اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن وجود القائد عبدالله أوجلان وحركة الحرية يعتبر عقبة أمام سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. فالولايات المتحدة الأمريكية والقوى الحليفة لها، تهدف إلى القضاء على حركة الحرية الكردية، والتي كانت تعتبر حجر عثرة أمامهم. فالولايات المتحدة وباقي القوى حولت الشرق الأوسط إلى مستنقع للدماء من أجل تنفيذ سياساتهم".

’للقائد عبدالله أوجلان أهمية كبيرة بالنسبة للشعوب‘

وتابعت هافين كونشير حديثها بالقول: "إن لوجود القائد عبدالله أوجلان أهمية كبيرة بالنسبة لشعوب الشرق الأوسط و للعشب الكردي بشكل خاص. إن العزلة المشددة التي تفرض على القائد عبدالله أوجلان هي في الحقيقة عزلة مفروضة على أفكاره. إنها عزلة ضد فلسفة الحياة. إن نظام العزلة هو ضد حياة المساواة للنساء والرجال، وضد حياة المساواة بين الشعوب العربية والكردية والآشورية والأرمنية والتركمانية والشركسية".

هافين كونشير نوهت إلى أن النظام العالمي لا يستطيع منع تحقيق مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبدالله أوجلان. كما أكدت أن هذا النظام يسعى إلى الاستيلاء على مستقبل الشعوب في سائر الشرق الأوسط، وبشكل خاص الشعب الكردي، وأضافت حول الموضوع: "النظام لا يمنح الشعب إلا الاستغلال، وهذه الأنظمة الموجودة تلجأ إلى الاستبداد والدين من أجل تحقيق مصالحها. القائد آبو طرح مشروع الأمة الديمقراطية ضد العقليات والذهنيات العنصرية القومية التي تنتهجها هذه الأنظمة. هذا المشروع يستند على أسس تنظيم الشعوب، ولكن وفق مبادئ الديمقراطية، والمساواة والحرية. ففي عام 2013 عندما بدأت بوادر هذا المشروع بالظهور رأينا كيف أن شعوب مناطق شمال وشرق سوريا تستقبل هذا المشروع وتحتضنه".

’العزلة مستمرة بهدف عرقلة مشروع القائد آبو‘

وأضافت هافين كونشير: "القائد آبو يدافع عن حرية جميع الشعوب، ويمثل المطالب الجماعية للنساء والرجال والشباب. إنه نموذج مهم جداً. إن مشروع القائد عبدالله أوجلان، هو المشروع الوحيد في الشرق الأوسط، الذي أسس واقعاً مناهضاً للأنظمة الأخرى العنصرية. جميع الأنظمة الأخرى لا تؤدي سوى إلى العبودية. ولكي يتمكنوا من إعاقة وعرقلة مشروع القائد عبدالله أوجلان، فإنهم يواصلون العزلة المشددة على أيمرالي".

كما أشارت هافين كونشير إلى أن جميع القوى العالمية على دراية بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، ولكنها رغم ذلك تلتزم الصمت، وقالت بهذا الصدد: "العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، ليست إجراء أحادي الجانب من قبل الدولة التركية الفاشية فقط. فالتزام الصمت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، يظهر بوضوح أن هذه القوى مشاركة في تطبيق وتنفيذ نظام العزلة المشددة ومواصلتها في إيمرالي. يسعون من خلال هذه العزلة، إلى تجريد الشعب الكردي بأكمله. بدون تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو لن يستطيع الشعب الكردي تحقيق حريته. فكيف يمكن لروج آفا وشمال وشرق سوريا أن تحقق حريتها؟ يجب على جميع شعوب العالم، وجميع شعوب الشرق الأوسط التحرك وفق هذه الحقيقة. بدون الحرية الجسدية للقائد آبو، لا يمكن العيش بسلام في الشرق الأوسط. الحرية الجسدية للقائد آبو سوف تفتح الطريق أمام السلام، وأخوة الشعوب في الشرق الأوسط، وتعزيز فرص الحياة في الشرق الأوسط".

’يجب مواصلة الفعاليات المناهضة للعزلة‘

هافين كونشير نوهت إلى أن تحقيق حرية القائد عبدالله أوجلان، وفك العزلة المشددة عن إيمرالي يتطلب من الشعب أن يكون في الساحات والميادين، وأضافت حول الموضوع: "على جميع الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي تحمل مسؤولياتها ضد هذا الانتهاك الصارخ للقوانين. يجب أن يطرح موضوع العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان في كل مكان، وأن تتواصل الفعاليات المناهضة للعزلة في كل مكان".

وأنهت ممثلة "المبادرة الدولية لأجل الحرية لعبدالله أوجلان والسلام لكردستان" هافين كونشير حديثها بالقول: "إن الـ 4 من نيسان هو يوم ميلاد القائد والشعب. إن القائد أوجلان يتحدث بشكل مختلف عن ميلاده. يقول إنه ولد للمرة الثالثة. بهذا الشكل يجب أن نستقبل هذا اليوم. يجب أن نقوم بإعادة بناء أنفسنا. يجب أن نصل إلى القائد عبدالله أوجلان، وأن نكون مخلصين للمشروع الذي طرحه. حرية القائد عبدالله أوجلان الجسدية مرتبطة بهذا الأمر. إن التغيير يعني بناء حياة جديدة، ولكن في نفس الوقت يعني بناء الحياة الحرة والمساواة. أهنئ القائد آبو وجميع شعوب الشرق الأوسط والعالم بمناسبة الرابع من نيسان".

(ك)

ANHA