حادثتا فلتان أمني في درعا خلال يوم

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوي انفجار في بلدة خربة غزالة بريف درعا الشرقي، ناجمة عن استهداف مسلحين مجهولين منزل عضو في (حزب البعث) التابع لحكومة دمشق، بقنبلة يدوية فيما اقتصرت الأضرار على المادية.

في سياق متصل، اقتحم مسلحون مجهولون مخبزاً آلياً في مدينة نوى بريف درعا الغربي، واستهدفوا شاباً بالرصاص المباشر، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح متفاوتة، ليجري نقله إلى المستشفى الوطني في المدينة لتلقي العلاج، فيما لاذ المقتحمون بالفرار.

ويأتي ذلك في ظل انتشار الفوضى والفلتان الأمني في درعا، التي تشهد استهدافات واغتيالات بشكل شبه يومي في ظل تقاعس حكومة دمشق في ضبط الوضع الأمني هناك.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لتوثيقات المرصد 133 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 99 شخص، جلهم من المواطنين وعناصر من قوات حكومة دمشق.

(د ع)