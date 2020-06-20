هآرتس: الحزب الديمقراطي الأمريكي يعارض فرض السيادة الإسرائيلية على  الضفة الغربية

وذكرت صحيفة "هآرتس"، إن إعلان الأعضاء في الحزب الديمقراطي عن معارضتهم لخطة نتنياهو، مؤشر خطير بالنسبة لإسرائيل، مشيرة إلى أنهم "انضموا بذلك إلى قائمة متزايدة من أعضاء الحزب الرافضين لهذه الخطة، ما يشير لإجماع على رفض هذه الخطة داخل الحزب".

وقالت الصحيفة: "إن الأعضاء الثلاثة هم، تشاك شومر وبوب مينينديز وبن كاردين، وهم من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الموالين لإسرائيل"، وقد أصدروا بيانًا مشتركًا ضد خطة الضم.

واعتبرت الصحيفة أن خطوة أعضاء الحزب الديمقراطي "أحدث مؤشر على أن الضم يمكن أن يسبب خلافًا كبيرًا بين الحزب الديمقراطي وحكومة نتنياهو". مضيفةً: "من النادر أن يتحدث النواب الثلاثة بشكل مشترك ضد إسرائيل".

وتابعت: "هذا البيان صدر في الوقت الذي تحاول فيه لجنة "إيباك" -أقوى جماعات الضغط لصالح إسرائيل في الكونغرس- إقناع الحزب الديمقراطي بعدم التوقيع على رسالة تحذر "إسرائيل" من الضم".

ولفتت إلى أن الأعضاء الثلاثة، اعتبروا في بيانهم، أن "الدبلوماسية الحقيقية تكون عبر المفاوضات المباشرة. كانت سياسة الحزبين طويلة الأمد في الكونغرس تعارض العمل الانفرادي من قبل أي من الجانبين".

وأكد البيان، أن الضم من جانب واحد "يتعارض مع السياسات القديمة، ويمكن أن يقوض الاستقرار الإقليمي ومصالح الأمن القومي الأمريكي الأوسع في المنطقة".

وكشفت هآرتس أن عددًا من أعضاء الحزب الديمقراطي المقربين من "إيباك" وقعوا أيضًا على رسالة لرفض الضم، ما يوضح أن هناك ما يشبه الإجماع داخل الحزب الديمقراطي (المنافس لحزب ترامب) على رفض خطة الضم.

(ع م)