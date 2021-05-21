غزة.. بمبادرة مصرية وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

الاتفاق دخل حيّز التنفيذ، فجر اليوم الجمعة، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له توقيت وقف إطلاق النار.

وأضاف بايدن أن وقف إطلاق النار أتاح "فرصة حقيقية" للتقدم.

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أكد قرار وقف إطلاق النار في غزة قبل ساعات.

وقال المجلس في بيان إن "مجلس وزراء الأمن السياسي وافق بالإجماع على توصية جميع العناصر الأمنية، ورئيس الأركان، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس الموساد، ورئيس مجلس الأمن القومي، بقبول المبادرة المصرية بوقف إطلاق نار متبادل غير مشروط، سيدخل حيّز التنفيذ في وقت لاحق".

وفي وقت سابق، قال مسؤول في حركة حماس إن الهدنة ستبدأ في الساعة الثانية فجرًا بالتوقيت المحلي.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي 232 فلسطينيًّا، منهم 65 طفلًا و39 سيدة و17مسنًّا، بالإضافة إلى إصابة 1900مواطن بجراح مختلفة، منها 90 إصابة شديدة الخطورة و500 إصابة في الأجزاء العلوية، ومنها 155 إصابة في الرأس والرقبة، كما أن من بين الإصابات 560 طفلًا و380 سيدة و91 مسنًّا.

فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن مقتل نحو 13 إسرائيليًّا وإصابة عشرات آخرين، إثر القذائف من غزة.

(سـ)