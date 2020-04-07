غزة بلا مواد فحص وارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في فلسطين وإسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، واحدة في غزة، و6 في الضفة الغربية والقدس.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "إن عدد الإصابات في فلسطين ارتفع إلى 260 إصابة بفعل الحالات الجديدة"، محذرة من ازدياد المناطق الموبوءة في الضفة الغربية الأمر الذين ينذر بإمكانية تسجيل عدد كبير من الإصابات في وقتٍ لاحق.

ويوم أمس، أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مناشدة للعالم، بعد نفاذ مستلزمات فحص فيروس كورونا والأدوات الطبية التشخيصية في القطاع.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في إسرائيل إلى 9,006 إصابة، وحالات الوفاة إلى 60، بعد وفاة 8 إسرائيليين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة إن من بين الإصابات "153 حالة خطيرة، و 197 حالة متوسطة، كما ارتفع عدد الحالات الموصولة بالتنفس الاصطناعي الكامل إلى 109".

وأشارت إلى أن: "المناطق والأحياء الأرثوذكسية المتشددة دينياً باتت بؤراً لتفشي فيروس كورونا المستجد بعد تجاهل الحاخامات البارزين في البداية وحتى رفض أوامر الحكومة بإغلاق المؤسسات التعليمية والحد من الحضور إلى الكنس".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، دخول أنظمة طوارئ جديدة حيز التنفيذ، تمنح الإغلاق الكامل لإسرائيل وصلاحية منع الدخول والخروج من منطقة محددة في حال انتشار فيروس كورونا فيها.

وأعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مساء أمس، حظر التجول وفصل المستوطنات الإسرائيلية والمناطق عن بعضها ابتداء من اليوم الثلاثاء الساعة الرابعة عصراً وحتى يوم الجمعة المقبل، وذلك خلال عطلة "عيد الفصح" في إسرائيل.

(ع م)

ANHA